Milano
17:35
45.672
+0,25%
Nasdaq
18:22
25.490
-0,64%
Dow Jones
18:22
49.312
+0,64%
Londra
17:35
10.045
-0,04%
Francoforte
17:35
25.127
+0,02%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 18.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Bilancia commerciale in ottobre
USA, Bilancia commerciale in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 gennaio 2026 - 14.35
USA,
Bilancia commerciale in ottobre pari a -29,4 Mld $
, in aumento rispetto al precedente -48,1 Mld $ (la previsione era -58,1 Mld $).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, Bilancia commerciale in ottobre
Bilancia commerciale USA in settembre
Bilancia commerciale Germania in ottobre
Italia, Bilancia commerciale globale in ottobre
Altre notizie
Italia, Bilancia commerciale globale in ottobre
Giappone, Bilancia commerciale in novembre
USA, a ottobre cala a sorpresa il deficit commerciale
Bilancia commerciale extra UE Italia in novembre
Giappone, bilancia commerciale novembre in surplus e sopra attese
Germania, a ottobre surplus bilancia commerciale sale più delle attese a 16,9 miliardi
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto