Milano 13:38
45.682 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:38
10.098 +0,53%
Francoforte 13:38
25.232 +0,42%

Germania, Bilancia commerciale in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Bilancia commerciale in novembre
Germania, Bilancia commerciale in novembre pari a 13,1 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 17,2 Mld Euro (la previsione era 16,3 Mld Euro).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
```