Green Oleo, margini sotto pressione: Websim abbassa target price a 1,25 euro e conferma Buy

Green Oleo

(Teleborsa) -(Intermonte) ha abbassato il(aper azione da 1,35 euro) e confermato la raccomandazione () su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, stimando un potenziale upside di circa il 75%.Gli analisti di Websim hanno sottolineato che nel, Green Oleo ha registrato volumi in calo del 10% su base annua, ma ricavi sostanzialmente stabili (-2% YoY) grazie a un mix di prodotto più favorevole, in particolare con la crescita degli Esteri (+8%) e un boom del segmento personal care (+40%). La redditività resta però sotto pressione: l’si attesta a €0,9 milioni con un margine del 2,7%, penalizzato dall’aumento dei costi di materie prime ed energia.Sul piano finanziario, la posizione finanziaria netta peggiora a 14,9 milioni (da €11,9 milioni a fine 2024), mentre il patrimonio netto scende a 15,9 milioni. Lae lecontinuano a pesare sull’intero comparto chimico (-2,4% nel 1H25), con prezzi energetici in forte rialzo e capacità produttiva sotto la media storica.Per i prossimi trimestri, Websim segnala lievi segnali di ripresa della domanda a settembre, mentre l’azienda punta a migliorare laattraverso ottimizzazione del mix, efficienza impiantistica e diversificazione delle materie prime. Restano attive le strategie di espansione commerciale internazionale, partecipazione a fiere e potenziali operazioni M&A.Nell’, Websim adotta un approccio prudente: EBITDA medio rivisto al ribasso del 20%, riflettendo costi in aumento e deleveraging più graduale. Si prevede un CAGR dei ricavi superiore al 7% al 2027, sostenuto dagli Esteri, e una redditività in miglioramento nel medio termine.