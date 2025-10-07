ICE, investimento strategico da 2 miliardi di dollari in Polymarket

Intercontinental Exchange

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di tecnologia e dati per i mercati finanziari, ha annunciato un, la piattaforma di previsione e informazione che monitora le probabilità di eventi in mercati, politica, sport e cultura.In base ai termini dell'accordo, ICE investiràin Polymarket, a fronte di una valutazione pre-investimento di circa 8 miliardi di dollari. Il corrispettivo dell'investimento sarà in contanti e non si prevede che avrà un impatto significativo sui risultati finanziari di ICE per il 2025 o sui piani di ritorno del capitale previsti.Oltre al suo investimento, ICE diventerà un, fornendo ai clienti indicatori di sentiment su argomenti di rilevanza per il mercato. Inoltre, ICE e Polymarket hanno concordato di collaborare anche per future iniziative di tokenizzazione."Il nostro investimento unisce ICE, proprietaria del New York Stock Exchange, fondata nel 1792, con un'azienda lungimirante e rivoluzionaria che sta aprendo la strada al cambiamento nel settore della Finanza Decentralizzata - ha dichiarato Jeffrey Sprecher, CEO di ICE - Shayne Coplan ha riunito un team presso Polymarket per creare un'azienda orientata all'utente, incentrata incessantemente sul prodotto, sull'utilizzo e sulla distribuzione. Ci sonoe siamo entusiasti di dove questo investimento ci porterà.""La nostra partnership con ICE segna un- ha affermato Shayne Coplan, CEO di Polymarket - Insieme, stiamo ampliando il modo in cui individui e istituzioni utilizzano le probabilità per comprendere e valutare il futuro". Polymarket consente agli utenti di esprimere le proprie opinioni sugli eventi acquistando e vendendo quote di potenziali risultati, con ogni operazione abbinata peer-to-peer tramite smart contracts.