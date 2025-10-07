Macron gioca l'ultima carta: i riflessi economici delle sue scelte

(Teleborsa) -e per il Presidente Emmanuel Macron, che dovrà prendere decisioni difficilissime, mentre viene abbandonato dai suoi più convinti sostenitori.Il Presidente haper negoziare con i partiti politici una soluzione che eviti alla Francia si sprofondare nella crisi più nera. Il compito di Lecornu, in questa fase, saràper il Paesedopodiché Macron deciderà i suoi, che includono la nomina di un(molto improbabile), l'indizione diparlamentari o leUna fase difficilissima chesi torva ad affrontare, essendo stato lasciato solo anche dai più convinti sostenitori, come l’ex primo ministro, leader del partito centrista Horizons, cheparlamentari, non appena approvato un nuovo bilancio.Anche secondo gli esperti dil'ipotesi di, anche se si rileva che "non risolveranno i problemi del bilancio francese".è la potenziale. I recenti sviluppi indicano che le possibilità di approvare il bilancio 2026 prima della fine dell'anno sono ulteriormente diminuite. Pertanto, è probabile che la Francia inizi il nuovo anno con una proroga automatica del bilancio 2025. Ciò limiterebbe non solo le nuove iniziative di spesa ma, cosa ancora più critica, ogni sforzo per una riforma. Le misure di risanamento fiscale precedentemente promesse non si concretizzeranno ed il deficit di bilancio, stimato al 5,4% del PIL per il 2025, rimarrà probabilmente elevato. Nello scenario di base delineato da ING, ilintornoed ilcontinuerà a crescere, raggiungendo ilil prossimo anno. Questo ritardo nel bilancio rappresenta un problema per le autorità europee, poiché la Francia è attualmente sottoposta a una procedura per deficit eccessivo e dovrebbe presentare un piano di bilancio nelle prossime settimane. In questo contesto, è probabile che lanei confronti di Parigi e insista sulla necessità di ripristinare l'ordine nelle finanze pubbliche.. Il paese infatti si trova ad affrontare una combinazione letale di sfide politiche e fiscali. Zavorre che peseranno non poco sulle sue prospettive economiche nei prossimi trimestri, poiché indurranno imprenditori e famiglie a un atteggiamento attendista. ING prevede dunque una, dopo un tasso di crescita dello 0,6% nel 2025, inferiore alla media europea. Lo sblocco del potenziale economico della Francia rimarrà probabilmente limitato dalla paralisi istituzionale e dall'inerzia politica.. Il differenziale dei titoli di Stato francesi a 10 anni rispetto ai Bund tedeschi si è ampliato di 5 punti base, attestandosi intorno agli, anche se c'è da rilevare che durante il crollo del governo Barnier, nel dicembre 2024, si è toccato un livello più vicino ai 90 punti base. Tuttavia, per ING gli, con il persistere dell'incertezza sulla prospettiva di nuove elezioni, ma anche con l'aumento dei rischi estremi, come la. Se quest'ultima preoccupazione dovesse prendere piede, lo spread a 10 anni potrebbe iniziare a