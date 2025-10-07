Manovra, confronto serrato tra Governo e parti sociali: al centro imprese, lavoro e crescita

(Teleborsa) - Si apre un nuovo fronte di confronto trasulla prossima. I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal sono stati convocatialle 16.30 a Palazzo Chigi per un incontro con "una delegazione governativa". Due giorni dopo, lunedì 13, toccherà invece alle– da Ania a Ance, Assonime, Confedilizia, Confimprese e Federdistribuzione – sempre nella sede del governo.Secondo il, la manovra "ammonterebbe a circanel 2026", con un equilibrio quasi in pareggio e un impatto "di fatto neutrale sul Pil". Il direttore del Dipartimento per le statistiche economiche dell’Istat,, ha spiegato che "il 60% delle risorse proverrà da interventi sulla spesa", mentre "negli anni successivi la manovra avrà un effetto espansivo sul Pil di un decimo di punto".Dal fronte industriale, il presidente di Confindustria,, ha lanciato un appello: "Se non abbiamo al centro l’industria nella prossima manovra, non si vuole bene al Paese". Orsini ha ribadito che "stiamo dialogando con il governo perché servono misure per la competitività e la crescita" e ha invitato l’esecutivo a destinare le risorse "agli investimenti nel Paese, non alla riduzione del debito". Guardando alla tempistica, Orsini ha ricordato che "lunedì pomeriggio forse verrà portata la legge di bilancio al Consiglio dei ministri" e ha sottolineato che "la premierè vicina alle imprese, ma lo vogliamo vedere nei fatti".Un’apertura è arrivata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy,, che ha dichiarato: "Con Orsini sono d’accordo, bisogna puntare sulle imprese per vincere la sfida della competitività internazionale".Dal fronte sindacale, la segretaria generale della Cisl,, ha accolto positivamente la convocazione: "Sarà un momento importante di confronto per tutelare lavoratori, salari e pensioni", ha scritto sui social. "La manovra deve essere il primo tassello di unper la coesione sociale del Paese".