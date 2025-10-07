Manovra, confronto serrato tra Governo e parti sociali: al centro imprese, lavoro e crescita

(Teleborsa) - Si apre un nuovo fronte di confronto tra Governo
e parti sociali
sulla prossima legge di Bilancio
. I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal sono stati convocati venerdì 10 ottobre
alle 16.30 a Palazzo Chigi per un incontro con "una delegazione governativa". Due giorni dopo, lunedì 13, toccherà invece alle organizzazioni datoriali
– da Ania a Ance, Assonime, Confedilizia, Confimprese e Federdistribuzione – sempre nella sede del governo.
Secondo il Documento programmatico di finanza pubblica
, la manovra "ammonterebbe a circa 16 miliardi di euro
nel 2026", con un equilibrio quasi in pareggio e un impatto "di fatto neutrale sul Pil". Il direttore del Dipartimento per le statistiche economiche dell’Istat, Stefano Menghinello
, ha spiegato che "il 60% delle risorse proverrà da interventi sulla spesa", mentre "negli anni successivi la manovra avrà un effetto espansivo sul Pil di un decimo di punto".
Dal fronte industriale, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini
, ha lanciato un appello: "Se non abbiamo al centro l’industria nella prossima manovra, non si vuole bene al Paese". Orsini ha ribadito che "stiamo dialogando con il governo perché servono misure per la competitività e la crescita" e ha invitato l’esecutivo a destinare le risorse "agli investimenti nel Paese, non alla riduzione del debito". Guardando alla tempistica, Orsini ha ricordato che "lunedì pomeriggio forse verrà portata la legge di bilancio al Consiglio dei ministri" e ha sottolineato che "la premier Giorgia Meloni
è vicina alle imprese, ma lo vogliamo vedere nei fatti".
Un’apertura è arrivata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, che ha dichiarato: "Con Orsini sono d’accordo, bisogna puntare sulle imprese per vincere la sfida della competitività internazionale".
Dal fronte sindacale, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola
, ha accolto positivamente la convocazione: "Sarà un momento importante di confronto per tutelare lavoratori, salari e pensioni", ha scritto sui social. "La manovra deve essere il primo tassello di un patto di responsabilità
per la coesione sociale del Paese".