Mercedes-Benz, vendite di auto in calo nel terzo trimestre zavorrate da Cina e Stati Uniti

Mercedes-Benz Group

(Teleborsa) - Le consegne di auto del terzo trimestre 2025 disono(a 125.100 unità), dove la spesa per il lusso rimane contenuta e i produttori locali dominano il mercato dei veicoli elettrici.Il peggioramento delle performance nel mercato asiatico ha trascinato al ribasso le vendite globali di auto della casa automobilistica tedesca, che sononel periodo a 441.500 auto. Le spedizioni sonoanche negli Stati Uniti (70.800 unità), dove i continui tentennamenti del presidente Donald Trump sui dazi hanno ridotto la domanda di importazioni.Mentre la robusta domanda per laha portato a undelle vendite globali di veicoli elettrici su base trimestrale, le consegne sono rimaste stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.ha venduto 83.800 veicoli nel terzo trimestre,rispetto all'anno precedente, sebbene iabbiano rappresentato un punto di forza. Le loro vendite sono, raggiungendo le 8.600 unità."Sebbene le vendite in Europa, Sud America e nei Paesi del Golfo stiano registrando un andamento positivo, le nostre vendite nel terzo trimestre sono state influenzate dalle condizioni di mercato in Cina. Negli Stati Uniti, i livelli delle scorte sono stati gestiti con attenzione nel terzo trimestre, mentre le consegne ai clienti sono aumentate da inizio anno. Nel complesso, continuiamo a registrare una buona domanda per i nostri veicoli di fascia alta e a ricevere un feedback eccellente per la CLA elettrica, che ha portato le vendite di veicoli elettrici a un aumento del 22% nel trimestre. I nostri nuovi prodotti stanno creando nuovo slancio ed entusiasmo, gettando le basi per un'ulteriore crescita delle vendite.", ha commentato, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes Benz Group AG. Marketing e Vendite."Nel terzo trimestre del 2025, Mercedes-Benz Vans ha venduto 83.800 veicoli. In Europa, la quota di veicoli elettrici ha rappresentato il 14% delle nostre vendite di furgoni durante il terzo trimestre, a dimostrazione del fatto che il nostro impegno nei confronti dei veicoli elettrici sta riscuotendo successo tra i clienti e contribuisce a una crescita costante. Inoltre, abbiamo lanciato il nostro Van Uptime Monitor in molti mercati europei, riscuotendo anch'esso un grande successo, a conferma del nostro impegno nell'offrire servizi premium ai nostri clienti.", ha aggiunto, Responsabile Vendite e Marketing di Mercedes-Benz Vans-