Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore della Mercedes, con una flessione dell'1,73%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57,92 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 57,11. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56,71.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
