Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: al centro degli acquisti Paypal

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Paypal
(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,46%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Paypal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Paypal rispetto all'indice.


Tecnicamente, Paypal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 75,97 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```