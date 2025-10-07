New York: al centro degli acquisti Paypal

(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Paypal
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Paypal
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Paypal
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 75,97 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)