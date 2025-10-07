New York: al centro degli acquisti Paypal

piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,46%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 75,97 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)