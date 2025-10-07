Pesante sul mercato di New York BorgWarner

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici
, che passa di mano in perdita del 4,10%.
L'andamento di BorgWarner
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di BorgWarner
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,78 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)