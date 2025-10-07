Milano 7-ott
Pesante sul mercato di New York BorgWarner
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici, che passa di mano in perdita del 4,10%.

L'andamento di BorgWarner nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di BorgWarner è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,78 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,8.

