Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

multinazionale friulana

FTSE Italia Mid Cap

Danieli

produttore di impianti siderurgici

Rialzo marcato per la multinazionale friulana, che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danieli rispetto all'indice di riferimento. Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di impianti siderurgici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,05. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,15.