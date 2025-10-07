Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale friulana, che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danieli rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di impianti siderurgici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,05. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,15.

