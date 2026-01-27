Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:57
25.959 +0,95%
Dow Jones 17:57
49.089 -0,65%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: andamento negativo per Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Danieli
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale friulana, che tratta con una perdita dell'1,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danieli rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 64 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62,3. L'equilibrata forza rialzista del produttore di impianti siderurgici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 65,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```