Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli

multinazionale friulana

FTSE Italia Mid Cap

Danieli

produttore di impianti siderurgici

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,55%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64,77 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 63,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)