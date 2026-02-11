Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

(Teleborsa) - Bene la multinazionale friulana
, con un rialzo del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Danieli
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)