Milano 9:29
46.622 -0,39%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:29
10.376 +0,22%
24.894 -0,38%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli
(Teleborsa) - Bene la multinazionale friulana, con un rialzo del 2,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici rispetto all'indice.


Tecnicamente, Danieli è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```