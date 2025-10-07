Settore costruzioni italiano, "approccio timido" alla Sostenibilità con ampi margini di miglioramento

Webuild

(Teleborsa) - Lehanno un, conin tutte le aree ESG (Environmental, Social, Governance). Tuttavia, c'è "ottimismo" sul fatto che le aziende operanti nel settore stanno accelerando il passo per allinearsi meglio alle raccomandazioni e alle linee guida internazionali. È quanto emerge da un rapporto di Standard Ethics, che ha pubblicato un approfondimento focalizzato sul settore delle costruzioni con l'obbiettivo di valutare l'allineamento ai temi di Sostenibilità (come volontariamente indicati dalle organizzazioni internazionali: Ue, Ocse, Onu) da parte di 30 società italiane quotate e non quotate del settore costruzioni.Sono state(con una cifra d'affari comunque a partire dai 50 milioni di euro). I due gruppi sono stati messi a confronto. L'analisi ha tenuto conto di circa 20 marcatori ed osserva la capacità delle società del settore di interpretare e semplificare i temi di Sostenibilità. Nello specifico: i) la qualità delle comunicazioni pubbliche in ambito ESG Risk Management, governance, politiche ESG per il credito e gli investimenti; ii) reperibilità di policy e Codici Etici, nonché il loro allineamento alle indicazioni internazionali; iii) presenza di rating indipendenti forniti alla società in conformità al costituendo albo Ue delle agenzie di rating ESG. I marcatori sono giudicati idonei e trasversali tenendo conto delle diversità tra le compagnie e delle loro particolarità.Dallo studio emergono i seguenti punti chiave: solo il 27% delle imprese minori pubblica un documento di impegno verso le questioni ambientali, mentre il 73% delle maggiori aziende rispetta il marcatore; nessuna delle aziende minori (con cifra d'affari superiore a 50 milioni di euro) ha adottatoe solo il 7% si propone di ridurre le proprie emissioni di Co2. Maggior impegno emerge tra le maggiori 15 società, dove si registra l'adesione a target Carbon Neutrality, Energy Consumption & Renewables e GHG emission rispettivamente nel 27%, 73%, e 67% dei casi.Inoltre, nessuna delle aziende minori ha pubblicato, mentre solo il 27% ha adottato e pubblicato un documento in materia di diversità e inclusione. Le prime 15 imprese rimangono invece maggiormente allineate alle linee guida dettate da Onu, Ocse e Ue per le politiche Human Rights e D&I, con un dato registrato rispettivamente del 47% e del 60%. Anche in questo caso nessuna si è dotata di policy in materia di intelligenza artificialeUn dato apparentemente più incoraggiante per le imprese minori emerge in materia di, dove il 60% pubblica policy su gender equality, superando l'impegno delle prime 15 imprese di costruzione per cifra d'affari, che dispongono di tale documentazione nel 33% dei casi; a livello di composizione quali-quantitativa dell'organo apicale, 20 delle 30 imprese oggetto di studio possiedono CdA composti da soli uomini oppure non ne pubblicano la composizione. 9 su 30, pur vantando una presenza femminile all'interno del Board, non raggiungono l'obiettivo, rispettato solo da 1 azienda su 30.Tra gli indicatori minori, l'87% e il 60% della totalità delle società esaminate adotta e pubblica rispettivamente. Delle 30 imprese, solo il 13% è in possesso di un Codice Etico conforme ai principi internazionali in ambito ESG promossi da Onu, Ocse e Ue; nel 47% dei casi è stata rinvenuta una rendicontazione ESG; anche in materia di rating ESG, la maggioranza delle imprese di costruzioni italiane non sembra interloquire con agenzie indipendenti. Solo 2 delle 30 società esaminate pubblica valutazioni ESG indipendenti e strutturate, mentre il 30% si limita a condividere sporadicamente riconoscimenti e premi generici.Ladelle 15 maggiori società per cifra d'affari: 1.2. Itinera 3. Sicim 4. Pizzarotti 5. Ghella 6. Rizzani de Eccher 7. Bonatti 8. Salcef 9. Gcf - Generale Costruzioni Ferroviarie 10. Icm 11. Cmb 12. Amplia 13.14. Renco 15. Techbau. La lista delle 15 società di medie dimensioni (cifra d'affari superiore a 50 milioni di euro): 16. Imaco 17. M&D 18. Ediltecno Restauri 19. Generale Costruzioni Elettriche 20. Ircop 21. Suardi 22. Ricci 23. Costruzioni Iannini 24. Brancaccio Costruzioni 25. Brussi Costruzioni26. Flooring dei Fratelli Messina 27. Preve Costruzioni 28. Editel 29. Debar Costruzioni 30. Colombo Severo & C.