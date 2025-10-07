Shell, nel terzo trimestre prevede volumi di liquefazione e margini di raffinazione più elevati

Shell

(Teleborsa) -ha pubblicato un aggiornamento delle previsioni operative e finanziarie per i risultati del, la cui pubblicazione è prevista per il 30 ottobre 2025. Emergono volumi di liquefazione più elevati, maggiore attività di trading e margini di raffinazione migliorati.Nel, Shell ha aumentato lea 7-7,4 milioni di tonnellate, in aumento rispetto ai 6,7-7,3 milioni di tonnellate del secondo trimestre.Le previsioni disono state ridotte a 910.000-950.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d), leggermente inferiore ai 913 kboe/d del secondo trimestre.Lesono previste a 1-1,2 miliardi di dollari, l’ammortamento, il deprezzamento e l’esaurimento (DD&A) a 1,4-1,8 miliardi di dollari e le tasse a 0,4-0,7 miliardi di dollari. Le spese di trading sono state descritte come "significativamente più elevate" rispetto al trimestre precedente.Le previsioni disono state ristrette a 1,79-1,89 milioni di boe/d rispetto a 1,7-1,9 milioni di boe/d del trimestre precedente, leggermente al di sopra del consenso di 1,8 milioni di boe/d.Lesono previste a 1,9-2,5 miliardi di dollari, il DD&A a 2,3-2,9 miliardi di dollari e le tasse a 1,5-2,3 miliardi di dollari. Gliriflettono una riduzione di 0,2-0,4 miliardi di dollari dal riequilibrio degli interessi nel giacimento Tupi del Brasile.I volumi di vendita delsono previsti a 2,65-3,05 milioni di boe/d, rispetto ai 2,6-3,1 milioni di boe/d del trimestre precedente e a un consenso di 2,9 milioni di boe/d. Glinel marketing dovrebbero essere più elevati rispetto al trimestre precedente e in linea con le stime.Nel, Shell prevede undi 11,6 dollari al barile, in aumento rispetto agli 8,9 del secondo trimestre e superiore al consenso di 9,5. L’è previsto al 94-98%, rispetto al 94% del trimestre precedente. Ilindicativo dovrebbe diminuire leggermente a 160 dollari per tonnellata rispetto ai 166 dollari per tonnellata. L’dovrebbe aumentare al 79-83% rispetto al 72% del secondo trimestre.Shell prevede che glidel segmento energie rinnovabili e soluzioni energetiche si attesteranno tra una perdita di 0,2 miliardi di dollari e un guadagno di 0,4 miliardi di dollari (-0,3 miliardi nel secondo trimestre). Gli utili rettificati aziendali sono previsti tra -0,5 miliardi e -0,3 miliardi di dollari (-0,5 miliardi il trimestre precedente).Gli analisti dihanno descritto l’aggiornamento come "complessivamente positivo", affermando che prevede un rialzo del 5-10% rispetto alle stime di consenso sugli utili di 4,57 miliardi di dollari, principalmente guidato dal gas integrato, dove i volumi di liquefazione e il trading sono più elevati, e dal segmento prodotti, con margini di raffinazione e trading superiori.