Milano 13:03
43.386 +0,56%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 13:04
9.489 +0,10%
Francoforte 13:03
24.432 +0,22%

Stellantis, produzione in Italia giù del 31,5% nei primi nove mesi 2025

I dati diffusi da FIM-CISL. Il 20 ottobre i sindacati incontrano il Ceo Filosa a Torino.

Finanza
Stellantis, produzione in Italia giù del 31,5% nei primi nove mesi 2025
(Teleborsa) - La crisi produttiva di Stellantis in Italia si aggrava. Secondo i dati diffusi dalla FIM-CISL, nei primi nove mesi del 2025 sono stati realizzati 265.490 veicoli, in calo del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le autovetture segnano un crollo del 36,3% (151.430 unità), mentre i veicoli commerciali arretrano del 23,9% (114.060 unità).

Il sindacato sottolinea che tutti gli stabilimenti italiani del gruppo registrano una contrazione dei volumi, con perdite comprese tra il -17% e il -65%, e le previsioni per la chiusura dell’anno restano negative: la produzione complessiva dovrebbe fermarsi poco sopra le 310.000 unità, con le autovetture destinate a scendere sotto quota 200.000.

Il sindacato segnala inoltre che quasi metà della forza lavoro è attualmente coinvolta in ammortizzatori sociali.

In questo contesto, la FIM-CISL giudica "indispensabile" l’incontro del 20 ottobre a Torino con il nuovo CEO Antonio Filosa, considerato "un passaggio cruciale per delineare strategie industriali in grado di salvaguardare l’occupazione e il futuro degli stabilimenti italiani", si legge in una nota del sindacato.
Condividi
```