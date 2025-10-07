Stellantis, produzione in Italia giù del 31,5% nei primi nove mesi 2025

Stellantis

(Teleborsa) - La crisi produttiva diin Italia si aggrava. Secondo i dati diffusi dalla, neisono stati realizzati, in calo del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lesegnano un crollo del 36,3% (151.430 unità), mentre iarretrano del 23,9% (114.060 unità).Il sindacato sottolinea che tutti glidel gruppo registrano una, con perdite comprese tra il -17% e il -65%, e leper la chiusura dell’anno restano negative: la produzione complessiva dovrebbe fermarsi poco sopra le 310.000 unità, con le autovetture destinate a scendere sotto quota 200.000.Il sindacato segnala inoltre che quasi metà della forza lavoro è attualmente coinvolta inIn questo contesto, la FIM-CISL giudica "indispensabile" l’incontro dela Torino con il nuovo CEO, considerato "un passaggio cruciale per delineare strategie industriali in grado di salvaguardare l’occupazione e il futuro degli stabilimenti italiani", si legge in una nota del sindacato.