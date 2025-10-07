Trump annuncia dazi al 25% sui camion importati in USA

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli pesanti
(Tir) e su quelli di taglia intermedia a partire dal prossimo 1° novembre
. Le nuove tariffe erano state preannunciate dal leader statunitense il mese scorso, con data di inizio il 1° ottobre, con l'obiettivo di proteggere i produttori statunitensi dalla "concorrenza sleale"
dei competitor esteri.
L'applicazione dei dazi sicuramente favorirà
produttori statunitensi come i marchi Peterbilt e Kenworth,
che fanno capo a Paccar Inc
. e Freightliner
di proprietà della Daimler Truck
, mentre potrebbe danneggiare
ad esempio Stellantis
, che tramite Chrysler produce i camion Ram
in Messico, o la svedese Volvo
, che produce camion pesanti a Monterrey (Messico).Non è chiaro se questi dazi al 25% si applicheranno
anche ai camion importati dall'Unione Europea e dal Giappone
, verso i quali Trump ha applicato dazi al 15% per i veicoli leggeri
, o se invece questa categoria di veicoli farà eccezione.
Il Presidente ha previsto anche meccanismi di aggiustamento, che prevedono la detrazione della componentistica prodotta in USA
sul valore dei veicoli leggeri importati dal Canada e dal Messico e addirittura l'esenzione totale dai dazi con almeno il 64% del valore
del veicolo di produzione americana (componentistica)
.
Il Dipartimento del Commercio
aveva sollecitato l'amministrazione Trump a non imporre nuovi dazi sui veicoli pesanti
, che includono veicoli molto diversi, dai camion per il trasporto ai bus e perfino mezzi di servizio come i camion per la spazzatura e le navette, in gran parte importati da paesi partner
degli Stati Uniti come Messico, Canada, Giappone, Germania e Finlandia. Il Messico
, che oggi conta almeno 14 produttori esteri di veicoli pesanti e due produttori di motori, è il maggiore esportatore di camion medi e pesanti in USA
per un quantitativo che oggi si aggira sui 340mila veicoli. Ma il paese dell'America Latina ha anche affermato che almeno il 50% del valore dei veicoli esportati in USA fa riferimento a componentistica proveniente dal Nordamerica.