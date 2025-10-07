Trump annuncia dazi al 25% sui camion importati in USA

Paccar Inc

Daimler Truck

Stellantis

(Teleborsa) - Il Presidente americano(Tir) e su quelli di taglia intermedia a partire. Le nuove tariffe erano state preannunciate dal leader statunitense il mese scorso, con data di inizio il 1° ottobre, con l'obiettivo didei competitor esteri.L'applicazione dei dazi sicuramenteproduttori statunitensi come i marchiche fanno capo a. edi proprietà della, mentre potrebbead esempio, che tramite Chrysler produce i camionin Messico, o la svedese, che produce camion pesanti a Monterrey (Messico).anche ai camion importati, verso i quali Trump ha applicato, o se invece questa categoria di veicoli farà eccezione.Il Presidente ha previsto anche meccanismi di aggiustamento, che prevedono lasul valore dei veicoli leggeri importati dal Canada e dal Messico e addiritturadel veicolo diIlaveva sollecitato l'amministrazione Trump a, che includono veicoli molto diversi, dai camion per il trasporto ai bus e perfino mezzi di servizio come i camion per la spazzatura e le navette, in gran partedegli Stati Uniti come, che oggi conta almeno 14 produttori esteri di veicoli pesanti e due produttori di motori,per un quantitativo che oggi si aggira sui 340mila veicoli. Ma il paese dell'America Latina ha anche affermato che almeno il 50% del valore dei veicoli esportati in USA fa riferimento a componentistica proveniente dal Nordamerica.