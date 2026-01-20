Trump atteso a Davos. Dal Board of Peace alla Groenlandia: le criticità

(Teleborsa) -dove si attende con ansia l'approdo del, nelle giornate del. Il tycoon parteciperà al World Economic Forum per la seconda volta in veste presidenziale, dettando anche un po' le sorti di questo incontro tanto atteso. La sua, infatti, sta fortemente condizionando i mercati e l'economia: dai dazi alle relazioni diplomatiche, dai piani di pace alla conquista della Groenlandia, che mette a rischio le relazioni con la UE all'interno della Nato.Trump parteciperà al WEF nelle giornate del 21 e 22 gennaio. La, mercoledì, è previsto uno, seguito forse da incontri di stampo economico e politico, mentre giovedì i riflettori sono puntati su quello che lo stesso Trump ha definito il(Comitato per la pace a Gaza), cui dovrebbe partecipare anche il Presidente russo Vladimir Putin.Se ilsi presenta come un tentativo di, ricomprendendo non solo il leader israeliano, coinvolto nella pace a Gaza, ma anche il Presidente russoed il leader bielorusso, al WEF potrebbe "far rumore" il silenzio di, come quella del Presidente francese, che ha già detto che non parteciperà dopo le polemiche dei giorni scorsi, e del, impegnato a rafforzare le truppe per la difesa della Groenlandia. In questa fase, potrebbe restare, che arriva a Davos con la sua delegazione nella speranza di ritagliarsi uno spazio al WEF.Le trattative diplomatiche sullasono il punto di caduta del WEF. Ladopo i toni accesi dei giorni scorsi, in cui si sono minacciati dazi USA aggiuntivi agli otto paesi che sostengono militarmente la Groenlandia e contro-dazi europei per 93 miliardi sui prodotti importati dagli USA. La presidente della Commissioneguiderà la delegazione di pace insieme al cancelliere tedesco, ma potrebbe anche fare un salto la Premier italiana, negli ultimi giorni impegnata nella missione in Asia, nel tentativo di "ricucire" lo strappo in Occidente.Per Trump, il WEF non sarà solo l'occasione per appianare le relazioni diplomatiche, ma anche perprovenienti da tutto il mondo. Il Presidente americano, secondo quanto riferito da Reuters, dovrebbe incontrare mercoledì idi ogni ambito dell'economia, incluso il settore dei servizi finanziari, le criptovalute e la consulenza. Molti CEO, non solo provenienti dagli USA, sarebbero stati invitati ad un ricevimento "in onore" di Trump.