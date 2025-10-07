TTG e INOUT 2025: il Ministro Santanchè inaugura domani a Rimini la fiera mondiale del turismo e dell’hospitality

(Teleborsa) - Domani,, aprono alla, i due appuntamenti organizzati da) che insieme rappresentano lCon– tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale.Ladi Ttg Travel Experience e InOut | The Contract Community si terràSul palco saranno presenti, direttore per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero della Diocesi di Bologna,, presidente di Italian Exhibition Group,, sindaco di Rimini,, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e, ministro per il Turismo. Al termine della cerimonia è previsto il, con la partecipazione, oltre ai relatori, del Vicepresidente del Senato, dell’amministratore delegato di IEG, della presidente ENIT, diper ICE Agenzia e di, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG., la Fiera di Rimini si trasforma in unche verrà, con talk, panel e dibattiti che attraversano i grandi temi dell’attualità: intelligenza artificiale, formazione, ristorazione, sostenibilità, turismo nautico e nuove tendenze dell’hospitality. In contemporanea,dell’ala Est del quartiere fieristico. Hotel e catene internazionali, architetti, interior designer, gestori di campeggi, operatori del glamping e del balneare si incontreranno per scoprire tendenze, stringere relazioni e disegnare le nuove rotte dell’accoglienza.