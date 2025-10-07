TTG e INOUT 2025: il Ministro Santanchè inaugura domani a Rimini la fiera mondiale del turismo e dell’hospitality

(Teleborsa) - Domani, mercoledì 8 ottobre
, aprono alla Fiera di Rimini TTG Travel Experience e InOut | The Contract Community
, i due appuntamenti organizzati da Italian Exhibition Group (IEG
) che insieme rappresentano la più grande piattaforma italiana per la promozione turistica e per l’industria dell’ospitalità e del design indoor e outdoor.
Con circa 2.700 brand espositori, oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi
– tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale.
La cerimonia inaugurale
di Ttg Travel Experience e InOut | The Contract Community si terrà mercoledì 8 ottobre, alle ore 12, nella Main Arena (Hall Sud).
Sul palco saranno presenti don Massimo Vacchetti
, direttore per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero della Diocesi di Bologna, Maurizio Ermeti
, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad
, sindaco di Rimini, Roberta Frisoni
, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e Daniela Santanchè
, ministro per il Turismo. Al termine della cerimonia è previsto il taglio del nastro ufficiale
, con la partecipazione, oltre ai relatori, del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio
, dell’amministratore delegato di IEG Corrado Peraboni
, della presidente ENIT Alessandra Priante
, di Matteo Masini
per ICE Agenzia e di Gloria Armiri
, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG.Sette arene, oltre 200 eventi e più di 400 voci autorevoli
: dal 8 al 10 ottobre
, la Fiera di Rimini si trasforma in un laboratorio del turismo
che verrà, con talk, panel e dibattiti che attraversano i grandi temi dell’attualità: intelligenza artificiale, formazione, ristorazione, sostenibilità, turismo nautico e nuove tendenze dell’hospitality. In contemporanea, InOut | The Hospitality Community, la principale manifestazione B2B italiana dedicata all’ospitalità e al design degli spazi di accoglienza, occuperà 12 padiglioni
dell’ala Est del quartiere fieristico. Hotel e catene internazionali, architetti, interior designer, gestori di campeggi, operatori del glamping e del balneare si incontreranno per scoprire tendenze, stringere relazioni e disegnare le nuove rotte dell’accoglienza.