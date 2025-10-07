Var Energi aumenta la produzione nel giacimento norvegese di Gjoa

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha annunciato un, a seguito dell'avvio del progetto a bassa pressione di Gjoa. Il progetto ha modificato i sistemi di compressione sulla piattaforma Gjoa, consentendo ai pozzi di produrre più a lungo e a velocità più elevate, aumentando i volumi recuperabili rimanenti.Ladel giacimento di Gjoa è(kboepd), passando da 35.000 a 41.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd) a seguito dell'avvio. Inoltre, i volumi recuperabili rimanenti sono aumentati complessivamente di 6,3 milioni di boe, con un incremento di circa il 25%. Il progetto a bassa pressione estende la vita utile di produzione di Gjoa di 2-3 anni e ha un periodo di ammortamento inferiore a 6 mesi."Si tratta di- ha dettodi Var Energi - Utilizzando tecnologie già pronte all'uso, non solo stiamo incrementando la produzione e i volumi recuperabili rimanenti dal giacimento di Gjoa, ma stiamo anche prolungando la vita utile degli altri giacimenti in produzione Duva, Vega e Nova, collegati alla piattaforma di Gjoa".Gjoa sono: Var Energi (operatore e 30%), Petoro (30%), Harbour Energy Norge (28%) e OKEA (12%).