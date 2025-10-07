Milano 13:56
Var Energi aumenta la produzione nel giacimento norvegese di Gjoa

Energia, Finanza
Var Energi aumenta la produzione nel giacimento norvegese di Gjoa
(Teleborsa) - Var Energi, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni, ha annunciato un aumento sia della produzione che dei volumi recuperabili dal giacimento norvegese di Gjoa, a seguito dell'avvio del progetto a bassa pressione di Gjoa. Il progetto ha modificato i sistemi di compressione sulla piattaforma Gjoa, consentendo ai pozzi di produrre più a lungo e a velocità più elevate, aumentando i volumi recuperabili rimanenti.

La produzione del giacimento di Gjoa è aumentata di 6.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd), passando da 35.000 a 41.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd) a seguito dell'avvio. Inoltre, i volumi recuperabili rimanenti sono aumentati complessivamente di 6,3 milioni di boe, con un incremento di circa il 25%. Il progetto a bassa pressione estende la vita utile di produzione di Gjoa di 2-3 anni e ha un periodo di ammortamento inferiore a 6 mesi.

"Si tratta di un grande risultato - ha detto Torger Rod, COO di Var Energi - Utilizzando tecnologie già pronte all'uso, non solo stiamo incrementando la produzione e i volumi recuperabili rimanenti dal giacimento di Gjoa, ma stiamo anche prolungando la vita utile degli altri giacimenti in produzione Duva, Vega e Nova, collegati alla piattaforma di Gjoa".

I partner della licenza Gjoa sono: Var Energi (operatore e 30%), Petoro (30%), Harbour Energy Norge (28%) e OKEA (12%).
