Var Energi aumenta la produzione nel giacimento norvegese di Gjoa

(Teleborsa) - Var Energi
, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni
, ha annunciato un aumento sia della produzione che dei volumi recuperabili dal giacimento norvegese di Gjoa
, a seguito dell'avvio del progetto a bassa pressione di Gjoa. Il progetto ha modificato i sistemi di compressione sulla piattaforma Gjoa, consentendo ai pozzi di produrre più a lungo e a velocità più elevate, aumentando i volumi recuperabili rimanenti.
La produzione
del giacimento di Gjoa è aumentata di 6.000 barili di petrolio equivalente al giorno
(kboepd), passando da 35.000 a 41.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd) a seguito dell'avvio. Inoltre, i volumi recuperabili rimanenti sono aumentati complessivamente di 6,3 milioni di boe, con un incremento di circa il 25%. Il progetto a bassa pressione estende la vita utile di produzione di Gjoa di 2-3 anni e ha un periodo di ammortamento inferiore a 6 mesi.
"Si tratta di un grande risultato
- ha detto Torger Rod, COO
di Var Energi - Utilizzando tecnologie già pronte all'uso, non solo stiamo incrementando la produzione e i volumi recuperabili rimanenti dal giacimento di Gjoa, ma stiamo anche prolungando la vita utile degli altri giacimenti in produzione Duva, Vega e Nova, collegati alla piattaforma di Gjoa".
I partner della licenza
Gjoa sono: Var Energi (operatore e 30%), Petoro (30%), Harbour Energy Norge (28%) e OKEA (12%).