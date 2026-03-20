Italia, a gennaio terzo calo mensile consecutivo per la produzione nelle costruzioni
(Teleborsa) - L'Istat stima che a gennaio 2026 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia diminuito dell'1,3% rispetto a dicembre 2025. Nella media del trimestre novembre 2025 - gennaio 2026 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,1% nel confronto con il trimestre precedente.
Su base tendenziale, l'indice grezzo registra una flessione del 4,9%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cala dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, contro i 21 di gennaio 2025).
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