Milano 12:29
43.838 +0,31%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 12:29
10.069 +0,06%
Francoforte 12:29
22.840 0,00%

Italia, a gennaio terzo calo mensile consecutivo per la produzione nelle costruzioni

Economia, Macroeconomia
Italia, a gennaio terzo calo mensile consecutivo per la produzione nelle costruzioni
(Teleborsa) - L'Istat stima che a gennaio 2026 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia diminuito dell'1,3% rispetto a dicembre 2025. Nella media del trimestre novembre 2025 - gennaio 2026 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,1% nel confronto con il trimestre precedente.

Su base tendenziale, l'indice grezzo registra una flessione del 4,9%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cala dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, contro i 21 di gennaio 2025).

Condividi
```