Equinor, nuova scoperta nel Mare di Barents

(Teleborsa) - Equinor ha scoperto un giacimento petrolifero nel Mare di Barents, al largo delle coste norvegesi, che verrà collegato alle infrastrutture esistenti del campo di Johan Castberg.



L'azienda energetica norvegese ha dichiarato che, secondo la stima preliminare, il giacimento contiene tra 14 e 24 milioni di barili di petrolio equivalente recuperabile.



"Con Johan Castberg, un anno fa abbiamo aperto una nuova provincia petrolifera nel Mare di Barents. È incoraggiante constatare che stiamo ora effettuando nuove scoperte in quest'area. Prevediamo di perforare da uno a due pozzi esplorativi all'anno in questa regione per incrementare le risorse e mantenere una produzione stabile per un periodo più lungo", afferma Grete Birgitte Haaland, direttore dell'area Esplorazione e Produzione Nord di Equinor.



Il volume di produzione del giacimento di Johan Castberg era inizialmente stimato tra i 500 e i 700 milioni di barili, ed ora Equinor ambisce ad aumentarlo di ulteriori 200-500 milioni di barili.



Tra i partner di Johan Castberg figurano Equinor in qualità di operatore con una quota del 46,3%, Var Energi con il 30% e Petoro con il 23,7%.











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