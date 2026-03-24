Regno Unito, nel 2025 ha risparmiato 2,5 miliardi di sterline con il gas del Mare del Nord

I dati Stifel

(Teleborsa) - Secondo un’analisi di Stifel, la produzione di gas del Mare del Nord ha fatto risparmiare al Regno Unito circa 2,5 miliardi di sterline nel 2025 rispetto ai costi del gas naturale liquefatto importato.



I risparmi, hanno aggiunto gli esperti, dovrebbero aumentare ulteriormente nel 2026 con l’incremento dei prezzi del GNL globale a causa del conflitto nel Golfo Persico.



Il report mostra che il gas del Mare del Nord ha rappresentato circa il 45% dell’approvvigionamento di gas del paese nel 2025, con il gas norvegese tramite gasdotto che ha fornito il 35% e le importazioni di GNL che hanno costituito il 20%.



I dati dell’Office for National Statistics e del Department for Energy Security and Net Zero rivelano che il GNL importato è costato in media 18 pence per therm in più rispetto al gas del Mare del Nord nel corso degli ultimi tre anni.



Stifel prevede che il Regno Unito potrebbe stabilizzare la produzione nel breve termine se il governo riformasse la tassa straordinaria sui produttori del Mare del Nord.



(Foto: KölnPhoto - Fotolia/Adobe Stock)

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