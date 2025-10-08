Milano 15:07
43.432 +0,84%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:07
9.576 +0,97%
Francoforte 15:07
24.579 +0,79%

A Piazza Affari, forte ascesa per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari, forte ascesa per Ferragamo
Seduta decisamente positiva per la maison del lusso, che tratta in rialzo del 5,02%.
Condividi
```