Assonime, Massimo Tononi eletto presidente per biennio 2025-26

Banco BPM

(Teleborsa) - L'Assemblea privata di(l'associazione per le società per azioni italiane) hadell'Associazione per il biennio 2025-26. Tononi succede a Patrizia Grieco, giunta al termine del suo secondo mandato, non più rinnovabile, che diventa Presidente onorario e resta nel Consiglio Direttivo come membro di diritto.Nel suo intervento conclusivo, Grieco ha manifestato l'orgoglio di aver guidato un'Associazione così autorevole, capace di coniugare rigore tecnico, visione strategica e spirito di servizio, affermandosi come punto di riferimento per le imprese e le istituzioni. La riunione è stata anche l'occasione per annunciare una serie di cambiamenti: l'assemblea ha, che dopo 50 anni lascia Assonime dopo esserne stato alla guida dell'area Fiscale - contribuendone a garantire coerenza ed equità nel sistema tributario e a rafforzare l'autorevolezza di Assonime - e l'unificazione delle Aree Diritto Societario e Attività d'impresa e Concorrenza sotto la responsabilità di"In questo percorso abbiamo affrontato sfide complesse, accompagnato riforme cruciali e promosso il dialogo su temi fondamentali per la competitività del nostro sistema economico - ha detto Grieco - Con grande soddisfazione passo il testimone a Massimo Tononi, al quale rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro: sono certa che, grazie alla sua esperienza e autorevolezza, saprà guidare Assonime con successo in una".è Presidente del Consiglio di amministrazione dida aprile 2020. Dal 2024 è Presidente del Comitato Italiano per la Corporate Governance. È inoltre Vice Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. È stato, tre le altre cose, Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2015), Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2016), Prysmian (2012-2018), Cassa Depositi e Prestiti (2018-2019).L'Assemblea haper il prossimo biennio: della Giunta e del Collegio dei Sindaci Revisori. Ne fanno parte del Consiglio Direttivo: Alberto Giovanni Aleotti, Sergio Balbinot, Lorenzo Bini Smaghi, Michaela Castelli, Carlo Cimbri, Matteo Del Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca Ferrero, Alberta Figari, Aldo Fumagalli Romario, Luca Garavoglia, Gioia Ghezzi, Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Guindani, Giuseppe Lavazza, Antonella Mansi, Giampiero Massolo, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, Stefano Pontecorvo, Pietro Salini, Dario Scannapieco, Paolo Scaroni, Andrea Sironi, Maurizio Stirpe, Tommaso Tanzilli, Marco Tronchetti Provera, Giuseppe Zafarana, Laura Zanetti. Sono poi membri onorari Franco Bassanini ed Enrico Salza. Infine, sono membri di diritto del Consiglio direttivo i Past President Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Patrizia Grieco, Vittorio Mincato e Maurizio Sella. L'Assemblea ha poi nominato la Giunta dell'Associazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.