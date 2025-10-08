Bellini Nautica, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Bellini Nautica

(Teleborsa) - Integrae SIM ha ridotto a 5 euro per azione (dai precedenti 5,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, confermando la raccomandazione "" visto l'upside potenziale del 78,4%.Nel primo semestre 2025, Bellini Nautica ha registrato ricavi consolidati pari a 12,13 milioni di euro, in aumento del 7,5% rispetto ai 11,29 milioni del primo semestre 2024. L’EBITDA si è attestato a 1,37 milioni, in crescita del 52,5%, con un miglioramento del margine al 10,8% (dal 7,6% dell’anno precedente). L’EBIT si è ridotto a 0,32 milioni dopo ammortamenti per 1,05 milioni, mentre l’utile netto è sceso a 0,12 milioni da 0,28 milioni nel 1H24A. La posizione finanziaria netta è peggiorata a 7,54 milioni di debito, rispetto ai 5,13 milioni di fine 2024, principalmente per gli investimenti nella linea Bellini Yacht.Alla luce di questi risultati, gli analisti hanno rivisto leper il, prevedendo un valore della produzione die undi(margine del 10%). Le proiezioni indicano una crescita sostenuta fino al 2028, con ricavi attesi a 64 milioni (CAGR 2024–2028 del 32,4%) ed EBITDA a 11,2 milioni (margine 17,5%). Gli investimenti complessivi stimati per il periodo 2025–2028 ammontano a circa, mentre laper il 2025 è di 3,99 milioni di debito.