Milano 15:08
43.430 +0,83%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:08
9.575 +0,96%
Francoforte 15:08
24.574 +0,77%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,11%

Ibex 35 esordisce a 15.544,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,11%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,11%, dopo aver aperto a 15.544,2 Euro.
Condividi
```