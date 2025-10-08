Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,03% alle 04:50)

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 47.965,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,03% alle 04:50)
Tokyo mostra un esiguo +0,03% alle 04:50 e passa di mano a 47.965,29 punti.
Condividi
```