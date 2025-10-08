Milano 15:08
43.430 +0,83%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:08
9.575 +0,96%
Francoforte 15:08
24.574 +0,77%

Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 7/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 7/10/2025 è stato pari a 3 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,97%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,75 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,49 miliardi.

Tra i 707 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 344, mentre 327 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 36 azioni.





