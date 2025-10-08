Brand orientali in crescita: tecnologia e prezzo convincono gli italiani

(Teleborsa) - Ilsta vivendo una trasformazione senza precedenti:, che potrebbero salire oltre 30 entro il 2028, per il 90% di origine o proprietà cinese. La quota di mercato di questi marchi è cresciuta rapidamente,Per analizzare questo trend, A, il più grande marketplace automotive online in Europa, e, società di comunicazione d’impresa e advisory reputazionale, hanno organizzato un evento durante il quale. Uno studio che, a partire dallo scenario attuale, approfondisce la percezione dei consumatori, il ruolo dei dealer e dei marketplace nella costruzione della fiducia, delineando al contempo i possibili scenari futuri."Il quadro che emerge dalla ricerca sui marchi emergenti non è quello di una contrapposizione tra case tradizionali e nuovi brand orientali, bensì diin cui ciascun player può rafforzare o conquistare segmenti specifici del mercato italiano, valorizzando il proprio DNA, adattandosi alle esigenze locali e rispondendo ai nuovi bisogni dei consumatori - afferma- I consumatori italiani, soprattutto i più giovani e chi sceglie l’elettrico, mostrano una crescente apertura verso i nuovi brand orientali, attratti dal rapporto qualità-prezzo e dall’innovazione tecnologica. Allo stesso tempo, rimangono barriere legate alla fiducia e alla conoscenza del marchio. La sfida sarà proprio questa: costruire credibilità e riconoscibilità. I, così come i marketplace digitali, che sono ormai il punto di partenza per ogni scelta di acquisto".Il, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. La propensione cresce in maniera significativa tra i possessori di auto elettriche (68%) e raggiunge il 74% nella Generazione Z.I driver di scelta risultano molto chiari: al primo posto tra chi ha affermato che prenderebbe in considerazione i nuovi brand orientali per la prossima auto,sostenuto da prezzi competitivi e coerenti, indicato dal 91% degli intervistati. Segue la tecnologia (43%), con particolare attenzione all’innovazione come elemento distintivo, con un’attenzione alla sostenibilità in via di definizione.Al contrario,(69% dichiara di non conoscerli o di non riporre fiducia), i dubbi sulla qualità e sull’affidabilità dei prodotti (39%) e la limitata copertura della rete di vendita e assistenza sul territorio (38%). Quando si tratta invece di scegliere un marchio tradizionale,oltre alla presenza fisica capillare dei servizi di vendita, assistenza e post-vendita (61%).Ma non c’è solo il punto di vista dei consumatori. Dal lato dei concessionari emerge un approccio pragmatico.ha già inserito almeno un marchio emergente orientale nel proprio portafoglio.Il posizionamento di questi marchi si distingue nettamente da quello dei costruttori storici. Tra i dealer che hanno scelto di inserire un brand emergente,. Crolla invece il valore dell’autorevolezza del marchio (2%), che rimane un punto di forza decisivo per i brand tradizionali (per il 70% dei dealer), insieme alla solidità del servizio post-vendita (50%).Quanto, i dealer identificano prevalentemente privati di età compresa tra i 45 e i 59 anni, con un reddito mensile tra i 1.200 e i 3.500 euro. Un segnale che il fenomeno non riguarda ancora il "mass market" più ampio, ma intercetta fasce ben precise della popolazione automobilistica.Secondo i dealer, i marketplace digitali svolgono un ruolo chiave nello sviluppo del mercato.il 56% ne apprezza la capacità di rendere più identificabili gli operatori e il 52% sottolinea la visibilità online come fattore decisivo.Le concessionarie evidenziano comeIl 32% dei dealer che lavorano con marchi consolidati considera queste attività una leva strategica, contro appena il 10% tra chi ha introdotto un brand emergente. Un divario che evidenzia la necessità, per i nuovi marchi, di investire maggiormente in questo ambito per rafforzare la propria autorevolezza e accrescere la fiducia dei consumatori.L’analisi dei listini conferma cheL’ingresso in Italia avviene soprattutto di segmento C e D attraverso SUV elettrici e ibridi plug-in, con fasce di prezzi di ingresso compresi tra i 30.000 e i 60.000 euro. In questi segmenti, il prezzo medio di partenza dei modelli emergenti risulta inferiore del 20-30% rispetto a quello dei marchi tradizionali più venduti."Uno dei principali gap tra i brand emergenti, in particolare quelli cinesi, e i costruttori tradizionali riguarda il marketing e la comunicazione. Solo il 10% dei dealer riconosce questo aspetto come punto di forza dei nuovi marchi, contro il 32% attribuito ai player storici. I marchi tradizionali operano con un approccio più strutturato sul mercato locale e conoscono meglio le logiche dei canali di comunicazione, mentre molti brand orientali tendono ad applicare strategie globali, senza adattarle ai singoli contesti locali – sottolinea– C’è ancora molto lavoro da fare sulla costruzione della brand equity di questi nuovi marchi e soprattutto sul loro posizionamento reputazionale attività che non passano solo ed esclusivamente dal prodotto o dal modello proposto. Ogni Paese ha le sue tipicità ed ogni generazione ha il proprio palinsesto: per questo, tra i molti nuovi marchi in arrivo, quelli chee le nostre specifiche dinamiche mediatiche".