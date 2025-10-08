Milano 12:07
Centrale del Latte d'Italia, Intesa alza target price e conferma Buy

Agroalimentare, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 6,0 euro per azione (dai precedenti 5,7 euro) il target price su Centrale del Latte d'Italia, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata e società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 74%.

Gli analisti hanno sostanzialmente confermato le stime per gli anni 2025-27 sulla base dei risultati del primo semestre del 2025. L'azienda ha registrato una ripresa dei ricavi nel secondo trimestre, con un aumento del 3,7% su base annua a 171,8 milioni di euro nel primo semestre, trainato dall'aumento delle vendite sia nel segmento Latte che in quello Lattiero-Caseario. Nonostante i margini più deboli, l'EBITDA si è attestato a 15,2 milioni di euro (8,8% di margine) e l'utile netto a 4,6 milioni di euro, riflettendo una redditività resiliente nonostante le pressioni sui costi.

Le stime attuali implicano un CAGR del fatturato dell'1% su base annua nei prossimi 3 anni e un margine EBITDA target dell'8,5% nel 2027-28, con un leggero miglioramento della redditività negli anni 2025-27, grazie alle efficienze, e una riduzione del costo del debito grazie alla solida generazione di cassa.

"La nostra visione positiva è supportata dall'attenzione dell'azienda sui margini e dal solido profilo di generazione di cassa", viene sottolineato.
