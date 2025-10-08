Milano 13:00
Eason Technology, emesse azioni nell'ambito del Piano di Incentivazione 2025

Impegno di lock-up da parte di tutto il management

(Teleborsa) - Eason Technology Limited, società impegnata nella gestione e negli investimenti immobiliari e nella sicurezza delle tecnologie digitali, ha annunciato di aver emesso 33.333 American Depository Shares, ciascuna rappresentante 60.000 azioni ordinarie di classe A della Società, del valore nominale di 0,00005 dollari per azione, a favore del management e di alcuni dipendenti, nell'ambito del piano di incentivazione azionaria 2025, adottato il 13 dicembre 2024 e approvato dagli azionisti il ??10 gennaio 2025.

Tutte le azioni di incentivazione sono soggette a un periodo di restrizione di un anno, fino al 6 ottobre 2026.

Longwen (Stanley) Lui, amministratore delegato di Eason Technology, ha commentato: "Siamo lieti che il nostro management e il nostro staff principale abbiano deciso di estendere i loro accordi per mantenere tutte le loro azioni, dimostrando fiducia nella nostra strategia e nei nostri progressi".
