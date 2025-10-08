Eason Technology, emesse azioni nell'ambito del Piano di Incentivazione 2025

Eason Technology Limited

(Teleborsa) -, società impegnata nella gestione e negli investimenti immobiliari e nella sicurezza delle tecnologie digitali, ha annunciato di aver, ciascuna rappresentante 60.000 azioni ordinarie di classe A della Società, del valore nominale di 0,00005 dollari per azione, a favore dele di, nell'ambito del piano di incentivazione azionaria 2025, adottato il 13 dicembre 2024 e approvato dagli azionisti il ??10 gennaio 2025.Tutte le azioni di incentivazione sono soggette a undi un anno, fino al 6 ottobre 2026., amministratore delegato di Eason Technology, ha commentato: "Siamo lieti che il nostro management e il nostro staff principale abbiano deciso di estendere i loro accordi per mantenere tutte le loro azioni, dimostrando".