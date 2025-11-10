Milano 11:59
Azioni proprie, Finanza
Fine Foods, acquistate 19.000 azioni proprie
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 19.000 azioni proprie (pari allo 0,0743% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,3080 euro per un controvalore pari a 176.851,89 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 7 novembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.393.417 azioni proprie, pari al 5,4515% del capitale sociale.

Intanto, a Milano, discreta la performance di Fine Foods & Pharmaceuticals, che si attesta a 9,18 euro, in lieve aumento dello 0,22%.

