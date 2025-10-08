Eni, acquistate oltre 2,6 milioni di azioni

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, complessivamente 2.671.660 azioni proprie
(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,9720 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.985,81 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 61.735.687 azioni proprie (pari all'1,96% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 880.047.859,34 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 153.346.014 azioni proprie pari al 4,87% del capitale sociale.
A Milano, oggi, controllato progresso per la Società del Cane a sei zampe
, che chiude in salita dello 0,74%.