Eni, acquistate oltre 2,6 milioni di azioni

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, complessivamente 2.671.660 azioni proprie (pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,9720 euro per azione, per un controvalore pari a 39.999.985,81 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 61.735.687 azioni proprie (pari all'1,96% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 880.047.859,34 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 153.346.014 azioni proprie pari al 4,87% del capitale sociale.

A Milano, oggi, controllato progresso per la Società del Cane a sei zampe, che chiude in salita dello 0,74%.


