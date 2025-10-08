Eni, acquistate oltre 2,6 milioni di azioni

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, complessivamente(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,9720 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 61.735.687 azioni proprie (pari all'1,96% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 880.047.859,34 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 153.346.014 azioni proprie pari al 4,87% del capitale sociale.A Milano, oggi, controllato progresso per la, che chiude in salita dello 0,74%.