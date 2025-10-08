Eventi e scadenze dell'8 ottobre 2025

Mercoledì 08/10/2025

(Teleborsa) -- Rimini Expo Centre - 62ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo- Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness 8 - 10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale10:30 -- Montecitorio - Presentazione dell'8° Rapporto GIMBE sul Servizio sanitario nazionale. Saluti della Vicepresidente della Camera, Anna Ascani, e della Vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone. Illustra il Rapporto Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE. Interviene, tra gli altri, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci11:00 -- Campus Luiss, Roma - All'assemblea di Assonime interverranno, Paolo Boccardelli (Rettore LUISS), Patrizia Grieco (Past President). (Massimo Tononi (Presidente) e il Ministro Giancarlo Giorgetti11:00 -- Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi Eni Award 2025 alla presenza del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella11:00 -- Milano, Palazzo delle Stelline - Presentazione dei nuovi dati sul mercato immobiliare e creditizio in Italia a cura del Gruppo Tecnocasa. Interverranno, tra gli altri, Anna Pasquali Consigliere Delegato Tecnocasa Holding, Fabiana Megliola Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa e Piero Terranova Analista Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa12:00 -- Roma, Senato della Repubblica - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Taranto - Hub della sostenibilità integrata e della circolarità" organizzato da Confindustria Taranto15:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla mostra "Fabriano Paper Symphony"16:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la Nazionale Italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrice della medaglia d'oro ai Campionati mondiali 2025- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività