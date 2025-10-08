Fed, Barr: garantire regolamentazione adeguata a dimensioni, business model e profilo di rischio degli istituti

(Teleborsa) - Nel suo intervento alla Conferenza di Ricerca sul Community Banking del 2025 a St. Louis, Missouri,, Vicedirettore della supervisione del Consiglio del Governatori della Fed, ha parlato dell'avvento dele di come sta trasformando ile la concorrenza trae banche più grandi, e ha evidenziato come tecnologia in generale e, in particolare l', possa cambiare l'economia e il settore bancario.Il Governatore ha sottolineato anche un'ulteriore sfida per le banche comunitarie in questo contesto normativo: la"Come ben sanno i banchieri comunitari, non sono state le banche comunitarie ad alimentare la, ma le aziende più grandi e complesse, la cui eccessiva assunzione di rischi ha quasi fatto crollare il sistema. Negli anni successivi,– aumento del capitale, requisiti di liquidità più severi e rigorosi stress test – hanno contribuito ala nostra economia".Tuttavia, prosegue Barr, "le recenti proposte diper le banche più grandi, del quadro diper i grandi istituti finanziari e del rigore degliper le grandi banche minacciano di. Questi cambiamenti non renderebbero il sistema più sicuro; lascerebbero le. Poiché non possiamo permetterci di ripetere quegli errori, mi sono espresso contro l'indebolimento degli standard per le grandi banche e continuerò a farlo".E conclude, "Condividiamo tutti l'interesse per una, che significa promuovere lae ladelle banche comunitarie e il rispetto della legge applicabile, ma anche garantire che la regolamentazione sia, ale aldegli istituti regolamentati. Vogliamo tutti che le banche comunitarie abbiano successo e continuino a svolgere il loro importante ruolo nelle comunità in cui operano".