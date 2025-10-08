Fed, Barr: garantire regolamentazione adeguata a dimensioni, business model e profilo di rischio degli istituti

(Teleborsa) - Nel suo intervento alla Conferenza di Ricerca sul Community Banking del 2025 a St. Louis, Missouri, Michael Barr
, Vicedirettore della supervisione del Consiglio del Governatori della Fed, ha parlato dell'avvento del fintech
e di come sta trasformando il settore bancario
e la concorrenza tra banche comunitarie
e banche più grandi, e ha evidenziato come tecnologia in generale e, in particolare l'intelligenza artificiale
, possa cambiare l'economia e il settore bancario.
Il Governatore ha sottolineato anche un'ulteriore sfida per le banche comunitarie in questo contesto normativo: la deregolamentazione delle grandi banche
.
"Come ben sanno i banchieri comunitari, non sono state le banche comunitarie ad alimentare la crisi finanziaria del 2008
, ma le aziende più grandi e complesse, la cui eccessiva assunzione di rischi ha quasi fatto crollare il sistema. Negli anni successivi, riforme radicali
– aumento del capitale, requisiti di liquidità più severi e rigorosi stress test – hanno contribuito a salvaguardare
la nostra economia".
Tuttavia, prosegue Barr, "le recenti proposte di revisione degli standard patrimoniali
per le banche più grandi, del quadro di vigilanza
per i grandi istituti finanziari e del rigore degli stress test
per le grandi banche minacciano di erodere tali tutele
. Questi cambiamenti non renderebbero il sistema più sicuro; lascerebbero le banche comunitarie nuovamente esposte alle conseguenze di eventuali fallimenti dei principali attori
. Poiché non possiamo permetterci di ripetere quegli errori, mi sono espresso contro l'indebolimento degli standard per le grandi banche e continuerò a farlo".
E conclude, "Condividiamo tutti l'interesse per una regolamentazione responsabile
, che significa promuovere la sicurezza
e la solidità
delle banche comunitarie e il rispetto della legge applicabile, ma anche garantire che la regolamentazione sia adeguata alle dimensioni
, al modello di business
e al profilo di rischio
degli istituti regolamentati. Vogliamo tutti che le banche comunitarie abbiano successo e continuino a svolgere il loro importante ruolo nelle comunità in cui operano".(Foto: @ Shutterstock)