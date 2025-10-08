Filangieri (ISP Assicurazioni): raggiunto obiettivi di sostenibilità particolarmente sfidanti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Nel periodo 2022-25, in ambito di sostenibilità, il: in particolare abbiamo rivisto la gamma prodotti, incrementando le opzioni di investimento ESG dal 48% all'82%, e abbiamo visto crescere i premi su prodotti che favoriscono la sostenibilità in senso ampio, come le polizze per i senior e i caregiver, le polizze collettive salute e le coperture contro alluvione e terremoto, passate da 27 a 45 miliardi di capitali assicurati, solo per il retail". Lo ha detto, Responsabile Sostenibilità del GruppoAssicurazioni, intervenendo nell'ambito del panel dal titolo "Comunicare la sostenibilità per valorizzare l'impegno dell'organizzazione"."La: per questo motivo investiamo molto sia nello sviluppo di soluzioni che rispondano alle esigenze reali di persone e imprese, sia nella diffusione della cultura assicurativa e della sostenibilità, attraverso iniziative concrete, di cui misuriamo l'impatto - ha aggiunto - Ne sono un esempio sia "In Action ESG CLIMATE", programma che sostiene con contributi in denaro le start up portatici di idee innovative a favore della transizione ecologica, sia Area X, il nostro spazio torinese dedicato alla cultura della Protezione".