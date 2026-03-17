ITAS Mutua, Molinari: risultati 2025 confermano capacità di svilupparsi in modo solido ed equilibrato

(Teleborsa) - "I risultati del 2025 confermano ancora una volta la capacità di ITAS di svilupparsi in modo solido ed equilibrato
, sapendo dare risposte tempestive ai bisogni di protezione contro rischi importanti e crescenti: non a caso prodotti a garanzia di rischi per calamità naturali, per la non autosufficienza e di integrazione alla previdenza hanno registrato crescite significative". Lo ha detto Alessandro Molinari, Amministratore delegato
e Direttore Generale ITAS Mutua, commentando il bilancio 2025
.
"Tali risultati sono coerenti con le linee di indirizzo del Piano Industriale "La crescita siamo noi" e del Piano Strategico di Sostenibilità, che orientano lo sviluppo verso un percorso solido, responsabile, attento ai bisogni delle persone e ai rischi emergenti - ha aggiunto - Per il futuro continueremo a investire nello sviluppo del business nei comparti che giudichiamo a maggiore valore, nonché in servizi ad alto contenuto tecnologico
per offrire il migliore supporto nei servizi a favore dei nostri soci e della nostra ampia rete agenziale".
"Desidero ringraziare i dipendenti tutti, gli agenti e i loro collaboratori, nonché tutti i nostri partner, per aver saputo contribuire al raggiungimento degli sfidanti obiettivi del nostro piano industriale triennale
", ha concluso Molinari.