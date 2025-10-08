Francoforte: in calo Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore della Mercedes
, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa d'auto di Stoccarda
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Mercedes-Benz
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53,91 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 53,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)