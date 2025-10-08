Milano 7-ott
Germania, la produzione industriale crolla più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Frena più delle attese la produzione industriale tedesca ad agosto 2025. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile del 4,3%, dopo il +1,3% di luglio. Le stime degli analisti erano per un decremento dell'1%.

Su base annua si evidenzia un calo del 3,9% dal +1,5% del mese precedente.

Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un decremento del 5,6% su base mensile. La produzione di energia è scesa dello 0,5%.
