Germania, la produzione industriale crolla più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Frena più delle attese laad2025. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decrementodel 4,3%, dopo il +1,3% di luglio. Le stime degli analisti erano per un decremento dell'1%.si evidenzia un calo del 3,9% dal +1,5% del mese precedente.Il dato cheregistra un decremento del 5,6% su base mensile. La produzione di energia è scesa dello 0,5%.