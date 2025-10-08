Milano 15:15
43.406 +0,78%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:15
9.564 +0,85%
Francoforte 15:15
24.557 +0,70%

Londra: scambi al rialzo per Anglo American

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria, con una variazione percentuale dell'1,96%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,03. L'equilibrata forza rialzista di Anglo American è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 29,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
