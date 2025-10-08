Londra: scambi al rialzo per Anglo American

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria
, con una variazione percentuale dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,03. L'equilibrata forza rialzista di Anglo American
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 29,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)