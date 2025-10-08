Milano 13:39
43.330 +0,60%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 13:39
9.563 +0,84%
Francoforte 13:39
24.532 +0,60%

Mundys lancia "Fly me to the Moon": la serie di podcast sui progetti del futuro

Un viaggio fra idee, progetti e persone realizzato da Riccardo Luna presso l'Innovation Hub di Fiumicino

Economia, Trasporti
Mundys lancia "Fly me to the Moon": la serie di podcast sui progetti del futuro
(Teleborsa) - Prende il via "Fly me to the Moon – Futuri in arrivo", una serie di otto podcast, promossa da Mundys per raccontare idee, persone e visioni che stanno trasformando il nostro tempo e la società.

I podcast, curati e prodotti da MoST e realizzati da Riccardo Luna all’interno dell’Innovation Hub di Fiumicino, luogo simbolo dell’Innovazione per il Gruppo Mundys, spaziano dal futuro delle infrastrutture di trasporto alla smart mobility, all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra vita quotidiana, senza dimenticare i progressi nel campo della genetica o gli avanzamenti in campo aerospaziale e nella scuola.

Ogni puntata avrà durata compresa tra i 30 e i 50 minuti. I podcast saranno disponibili sulle principali piattaforme di ascolto e sui canali digitali (Spotify, Apple Music, Spreaker, YouTube, Amazon Music e Audible), sulla pagina web del Corriere della Sera (corriere.it) e sul sito (flymetothemoon.mundys.com) e i social del Gruppo.



"Con questo progetto vogliamo raccontare il mondo dell’innovazione attraverso un viaggio fatto di storie, idee, persone, tecnologie per provare a non aspettare il futuro ma per costruirlo tutti insieme", spiega il giornalista Riccardo Luna.

Con questa sere di podcast, Mundys punta a creare una piattaforma di riferimento contemporanea, capace non solo di promuovere storie di valore, ma anche di stimolare riflessioni e ispirare il pubblico sul grande tema del progresso e dell’intelligenza artificiale (AI). I podcast, infatti, si muovono su un doppio binario: da un lato, dare voce a figure di spicco, spesso lontane dai riflettori, ma capaci di raccontare esperienze uniche e di offrire spunti di ispirazione, dall’altro, posizionare Mundys come attore centrale nel dibattito sull’innovazione in senso ampio, per parlare ai giovani con linguaggi e modalità di storytelling contemporanei e accessibili.


Fra i protagonisti delle otto puntate c’è Padre Paolo Benanti, un frate francescano teologo e filosofo, una tra le voci più autorevoli nel dibattito internazionale sull’etica nell’AI e presidente della Commissione governativa italiana sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione. Spazio anche al mondo imprenditoriale con Marco Trombetti, che porta l'intelligenza artificiale nell'area linguistica, con Translated e Pi Campus e con "Lara", un sistema evoluto nato da milioni di traduzioni, che permette di superare le capacità medie di un traduttore umano. Tra gli altri, Maddalena Adorno, scienziata e imprenditrice biotech che racconta come la ricerca possa diventare impresa e visione, e Chiara Schettino, fondatrice di Rosso, una startup che coordina donazioni di sangue, sviluppa software per ospedali e promuove nuovi donatori.

Condividi
```