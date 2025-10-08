Mundys lancia "Fly me to the Moon": la serie di podcast sui progetti del futuro

(Teleborsa) - Prende il via "Fly me to the Moon – Futuri in arrivo"
, una serie di otto podcast
, promossa da Mundys
per raccontare idee, persone e visioni che stanno trasformando il nostro tempo e la società.
I podcast, curati e prodotti da MoST
e realizzati da Riccardo Luna
all’interno dell’Innovation Hub di Fiumicino
, luogo simbolo dell’Innovazione per il Gruppo Mundys, spaziano dal futuro delle infrastrutture di trasporto
alla smart mobility
, all’impatto dell’intelligenza artificiale
sulla nostra vita quotidiana, senza dimenticare i progressi nel campo della genetica
o gli avanzamenti in campo aerospaziale
e nella scuola.
Ogni puntata avrà durata compresa tra i 30 e i 50 minuti. I podcast saranno disponibili sulle principali piattaforme di ascolto e sui canali digitali (Spotify, Apple Music, Spreaker, YouTube, Amazon Music e Audible), sulla pagina web del Corriere della Sera (corriere.it) e sul sito (flymetothemoon.mundys.com) e i social del Gruppo.
"Con questo progetto vogliamo raccontare il mondo dell’innovazione attraverso un viaggio fatto di storie, idee, persone, tecnologie
per provare a non aspettare il futuro ma per costruirlo tutti insieme", spiega il giornalista Riccardo Luna
.
Con questa sere di podcast, Mundys
punta a creare una piattaforma di riferimento contemporanea
, capace non solo di promuovere storie di valore, ma anche di stimolare riflessioni e ispirare il pubblico
sul grande tema del progresso e dell’intelligenza artificiale
(AI). I podcast, infatti, si muovono su un doppio binario: da un lato, dare voce a figure di spicco,
spesso lontane dai riflettori, ma capaci di raccontare esperienze uniche e di offrire spunti di ispirazione, dall’altro, posizionare Mundys come attore centrale nel dibattito sull’innovazione
in senso ampio, per parlare ai giovani con linguaggi e modalità di storytelling contemporanei e accessibili. Fra i protagonisti
delle otto puntate c’è Padre Paolo Benanti
, un frate francescano teologo e filosofo, una tra le voci più autorevoli nel dibattito internazionale sull’etica nell’AI e presidente della Commissione governativa italiana sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione. Spazio anche al mondo imprenditoriale con Marco Trombetti,
che porta l'intelligenza artificiale nell'area linguistica, con Translated e Pi Campus e con "Lara", un sistema evoluto nato da milioni di traduzioni, che permette di superare le capacità medie di un traduttore umano. Tra gli altri, Maddalena Adorno
, scienziata e imprenditrice biotech che racconta come la ricerca possa diventare impresa e visione, e Chiara Schettino
, fondatrice di Rosso, una startup che coordina donazioni di sangue, sviluppa software per ospedali e promuove nuovi donatori.