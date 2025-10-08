Mundys lancia "Fly me to the Moon": la serie di podcast sui progetti del futuro

(Teleborsa) - Prende il via, una serie di, promossa daper raccontare idee, persone e visioni che stanno trasformando il nostro tempo e la società.I podcast, curati e prodotti dae realizzati daall’interno dell’, luogo simbolo dell’Innovazione per il Gruppo Mundys, spaziano dal futuro dellealla, all’impatto dellsulla nostra vita quotidiana, senza dimenticare i progressi nel campo dellao gli avanzamenti ine nella scuola.Ogni puntata avrà durata compresa tra i 30 e i 50 minuti. I podcast saranno disponibili sulle principali piattaforme di ascolto e sui canali digitali (Spotify, Apple Music, Spreaker, YouTube, Amazon Music e Audible), sulla pagina web del Corriere della Sera (corriere.it) e sul sito (flymetothemoon.mundys.com) e i social del Gruppo."Con questo progetto vogliamo raccontare il mondo dell’innovazione attraverso unper provare a non aspettare il futuro ma per costruirlo tutti insieme", spiega il giornalistaCon questa sere di podcast,punta a, capace non solo di promuovere storie di valore, ma anche disul grande tema del(AI). I podcast, infatti, si muovono su un doppio binario: da un lato,spesso lontane dai riflettori, ma capaci di raccontare esperienze uniche e di offrire spunti di ispirazione, dall’altro,in senso ampio, per parlare ai giovani con linguaggi e modalità di storytelling contemporanei e accessibili.delle otto puntate c’è, un frate francescano teologo e filosofo, una tra le voci più autorevoli nel dibattito internazionale sull’etica nell’AI e presidente della Commissione governativa italiana sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione. Spazio anche al mondo imprenditoriale conche porta l'intelligenza artificiale nell'area linguistica, con Translated e Pi Campus e con "Lara", un sistema evoluto nato da milioni di traduzioni, che permette di superare le capacità medie di un traduttore umano. Tra gli altri,, scienziata e imprenditrice biotech che racconta come la ricerca possa diventare impresa e visione, e, fondatrice di Rosso, una startup che coordina donazioni di sangue, sviluppa software per ospedali e promuove nuovi donatori.