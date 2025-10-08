Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:54
25.070 +0,92%
Dow Jones 20:54
46.613 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: si concentrano le vendite su Alexandria Real Estate Equities

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali, che tratta con una perdita del 3,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Alexandria Real Estate Equities rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Alexandria Real Estate Equities, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 74,42 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 77,76 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 73,25.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
