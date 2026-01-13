Banca Investis, accordo con famiglia Stevanato per fusione di Arsenale Real Estate in Symphonia SGR

Stevanato Group

(Teleborsa) -, con il supporto del proprio azionista Attestor, e SFEM, family office della famiglia Stevanato, hanno sottoscritto un accordo che prevede la. All'esito dell'operazione, SFEM, attuale azionista unico di Arsenale Real Estate SGR, entrerà nel capitale di Symphonia SGR con una partecipazione azionaria di minoranza. Il completamento dell'operazione, di cui non sono stati svelati i dettagli finanziari, è atteso nel corso del primo semestre 2026.A seguito della fusione, Banca Investis- settore in cui è già attiva tramite Symphonia SGR - estendendo l'operatività al comparto real estate attraverso le competenze e le piattaforme di Arsenale Real Estate SGR. Quest'ultima offre a una clientela altamente selezionata l'accesso ad asset di nicchia, in particolare negli Stati Uniti, difficilmente raggiungibili."Questa operazione rappresenta un passo strategico nella nostra traiettoria di crescita e di diversificazione, confermando l'impegno di Banca Investis nel consolidare la propria presenza nel wealth e asset management - dichiara- L'ingresso di Arsenale rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni d'eccellenza ai clienti e di presidiare segmenti di mercato ad alto potenziale come il real estate. Siamo altresì orgogliosi di accogliere SFEM come nuovo azionista la cui visione di lungo periodo e l'elevato standing confermano la solidità del nostro progetto e ci offrirà ulteriore impulso nello sviluppo futuro del Gruppo".Con l'ingresso di SFEM nella compagine azionaria della SGR di Gruppo,, mediante il supporto del family office della famiglia Stevanato, fondatrice di, importante gruppo industriale nei settori farmaceutico, biotecnologico e life science quotato alla Borsa di New York."Confidiamo che questa collaborazione rafforzerà l'efficienza operativa nella gestione degli attuali Fondi di Arsenale Real Estate SGR, stimolerà l'adozione di soluzioni innovative e promuoverà progetti strategici di rilevanza per il mercato sia in Italia che all'estero", dichiara