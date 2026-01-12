Tikehau Capital, closing prestito senior da 42,1 milioni per riqualificazione complesso di uffici a Roma

(Teleborsa) -, gestore alternativo globale, ha annunciato il closing di undestinato alladi un importante complesso di, attraverso la propria piattaformaIl prestito, erogato tramite il fondo Italian Debt Investment gestito da DeA Capital Real Estate SGR, sostiene il completamento della riqualificazione dell’immobile, beneficiando di una solida struttura di rimborso, di flussi di cassa prospettici stabili e di un contratto di locazione garantito da un conduttore con rating tripla A.Il complesso di uffici, situato a sud del Central Business District della Capitale, è stato acquisito danel 2019, la cui gestione è affidata a. Il progetto prevede un intervento die unadi tre edifici a uso ufficio, con l’obiettivo di raggiungere. L’immobile è interamente locato a un ente della Pubblica Amministrazione italiana. L’operazione si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da un rinnovato interesse per l’asset class degli uffici e per il mercato immobiliare di Roma.Il deal rappresenta lae la quarta operazione di questo tipo conclusa nel 2025. Tikehau Capital vanta una presenza consolidata nel mercato del lending italiano, avendo completato circa 1,8 miliardi di euro di operazioni negli ultimi undici anni attraverso la propria attività di corporate lending.