Nielsen, Ad Intel: pubblicità in calo ad agosto (-3%)

(Teleborsa) -, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, harelativi alQuesti vedono gli, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./ago. a +0,2%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti"Ad agosto 2025,un dato atteso in quanto l'agosto 2024 aveva beneficiato degli investimenti legati alle Olimpiadi. Anche giugno (-4,8%) e luglio (-4,4%) avevano già mostrato cali significativi, imputabili agli Europei di calcio. Nonostante questi dati il nostro outlook per i mesi a venire rimane intonato all'ottimismo, anche considerando che il nostro mercato ha comunque messosottolinea "I dati di settembre saranno quindi cruciali per ottenere ulteriori conferme sullo stato di salute del mercato pubblicitario che, dobbiamo notare,sia da parte di Confindustria che del Governo (da 0,6% a 0,5%), a cui si aggiunge la consueta instabilità geopolitica globale".Relativamente ai singoli mezzi,. I(periodo gen./ago. 2025 -5,6%) e(periodo gen./ago. 2025 -8,2%).(periodo gen./ago. 2025 +2,1%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la(-3,0% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segnoche nel periodo gen./ago. 2025 segna un +3,5%, In calo il Direct Mail che segna un -3,6%. Sono, Elettrodomestici (+56,1%) e Enti/Istituzioni (+1,6%). In calo ad agosto gli investimenti di Telecomunicazioni (-41,5%), Gestione casa (-21,9%) e Abitazione (-38,4%).Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./ago. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+8,4%), Farmaceutici (+3,7%) e Bevande/Alcoolici (+6,6%)."Continuache risente dell'attesa per l'avvio dei nuovi incentivi statali" sottolinea"Consumatori e aziende, frenando di conseguenza anche le campagne promozionali. L'effettiva e rapida implementazione degli incentivi sarà decisiva per capire come potranno evolvere gli investimenti in questo settore".