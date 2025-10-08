Milano 16:44
43.471 +0,93%
Nasdaq 16:44
24.998 +0,63%
Dow Jones 16:44
46.698 +0,20%
Londra 16:44
9.541 +0,61%
Francoforte 16:44
24.619 +0,95%

Nielsen, Ad Intel: pubblicità in calo ad agosto (-3%)

Economia
Nielsen, Ad Intel: pubblicità in calo ad agosto (-3%)
(Teleborsa) - Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di agosto 2025. Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a -3,0%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./ago. a +0,2%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento del periodo gen./ago. 2025 si attesta a -1,9%.

"Ad agosto 2025, gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato un calo del 3% rispetto all'anno precedente, un dato atteso in quanto l'agosto 2024 aveva beneficiato degli investimenti legati alle Olimpiadi. Anche giugno (-4,8%) e luglio (-4,4%) avevano già mostrato cali significativi, imputabili agli Europei di calcio. Nonostante questi dati il nostro outlook per i mesi a venire rimane intonato all'ottimismo, anche considerando che il nostro mercato ha comunque messo a segno una crescita del 5,7% rispetto allo stesso trimestre estivo (giu-lug-ago) del 2023 dove, come quest’anno, non furono presenti opportunità d’investimento ‘eccezionali’. Luca Bordin, Country Leader Italia sottolinea "I dati di settembre saranno quindi cruciali per ottenere ulteriori conferme sullo stato di salute del mercato pubblicitario che, dobbiamo notare, continua a confrontarsi con una situazione macroeconomica non facile evidenziata dalle recenti stime al ribasso del PIL sia da parte di Confindustria che del Governo (da 0,6% a 0,5%), a cui si aggiunge la consueta instabilità geopolitica globale".

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo nel mese di agosto del -11,2% e del -1,8% nel periodo gen./ago. 2025. I Quotidiani e i Periodici sono in calo rispettivamente del -14,4% (periodo gen./ago. 2025 -5,6%) e del -9,1% (periodo gen./ago. 2025 -8,2%). In calo anche la Radio -5,2% ad agosto (periodo gen./ago. 2025 +2,1%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./ago. 2025 chiude con un +2,6% (-3,0% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

Segno positivo per l’Out of Home (Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./ago. 3,8% e per il Cinema che nel periodo gen./ago. 2025 segna un +3,5%, In calo il Direct Mail che segna un -3,6%. Sono solo 9 i settori merceologici in crescita nel mese di agosto, il contributo maggiore è portato da Alimentari (+6,8%), Elettrodomestici (+56,1%) e Enti/Istituzioni (+1,6%). In calo ad agosto gli investimenti di Telecomunicazioni (-41,5%), Gestione casa (-21,9%) e Abitazione (-38,4%).

Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./ago. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+8,4%), Farmaceutici (+3,7%) e Bevande/Alcoolici (+6,6%). In calo invece Distribuzione (-14,7%), Gestione casa (-8,7%) e Automobili (-7,4%).

"Continua l’andamento negativo degli investimenti pubblicitari del settore Automobili che risente dell'attesa per l'avvio dei nuovi incentivi statali" sottolinea Luca Bordin "Consumatori e aziende hanno rimandato gli acquisti in attesa dei bonus, frenando di conseguenza anche le campagne promozionali. L'effettiva e rapida implementazione degli incentivi sarà decisiva per capire come potranno evolvere gli investimenti in questo settore".
Condividi
```