Milano 13:00
43.361 +0,67%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 13:00
9.553 +0,74%
Francoforte 13:00
24.553 +0,69%

Nusco, approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024: -20% emissioni CO2 entro il 2026

Finanza
Nusco, approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024: -20% emissioni CO2 entro il 2026
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Nusco, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di porte e infissi, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024, confermando l’impegno verso un modello di crescita responsabile fondato sui principi ESG (Environmental, Social, Governance).

Il documento, giunto alla sua seconda edizione, evidenzia progressi sul fronte ambientale, energetico e sociale. La società punta a ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2026, incrementare l’efficienza produttiva tramite fonti rinnovabili e promuovere la parità di genere nei ruoli manageriali entro il 2027.

"Il 2024 è stato un anno di crescita responsabile, in cui abbiamo consolidato la nostra performance economica e accelerato sul percorso di sostenibilità. In un contesto complesso, abbiamo rafforzato la resilienza del Gruppo attraverso una gestione efficiente e strategie come l’internalizzazione produttiva – ha dichiarato Guerino Vassalluzzo, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco –. Il nostro impegno va oltre il risultato economico: generiamo valore condiviso, ponendo le persone al centro; per tale motivo un ringraziamento speciale va a dipendenti, partner e clienti, la cui fiducia è la nostra forza più grande. Significativi i traguardi ambientali: la certificazione CAM per i nostri prodotti conferma l’impegno verso materiali e processi a minore impatto oltre che soluzioni per il risparmio energetico. Guidati da valori solidi, continueremo a investire in qualità, espansione internazionale e nelle nostre persone, per costruire insieme un futuro sempre più sostenibile e solido".
Condividi
```