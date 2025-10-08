Nusco, approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024: -20% emissioni CO2 entro il 2026

Nusco

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di porte e infissi, ha approvato il, confermando l’impegno verso un modello di crescita responsabile fondato sui principi ESG (Environmental, Social, Governance).Il documento, giunto alla sua seconda edizione, evidenziasul fronte ambientale, energetico e sociale. La società punta a ridurre del 20% leentro il 2026, incrementare l’efficienza produttiva tramitee promuovere lanei ruoli manageriali entro il 2027."Il 2024 è stato un anno di crescita responsabile, in cui abbiamo consolidato la nostra performance economica e accelerato sul percorso di sostenibilità. In un contesto complesso, abbiamo rafforzato la resilienza del Gruppo attraverso una gestione efficiente e strategie come l’internalizzazione produttiva – ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco –. Il nostro impegno va oltre il risultato economico: generiamo valore condiviso, ponendo le persone al centro; per tale motivo un ringraziamento speciale va a dipendenti, partner e clienti, la cui fiducia è la nostra forza più grande. Significativi i traguardi ambientali: la certificazione CAM per i nostri prodotti conferma l’impegno verso materiali e processi a minore impatto oltre che soluzioni per il risparmio energetico. Guidati da valori solidi, continueremo a investire in qualità, espansione internazionale e nelle nostre persone, per costruire insieme un futuro sempre più sostenibile e solido".