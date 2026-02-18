Nusco sbarca negli Emirati Arabi Uniti acquisendo il controllo di Unique Facade

Nusco

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha sottoscritto un(“Unique Façade”), società con sede ad Abu Dhabi, Emirati Arabi, specializzata nella produzione di manufatti in alluminio, vetro, acciaio e acciaio inossidabile per clienti privati, architetti e appaltatori.Al completamento dell'operazione, il restante 49% sarà detenuto dae da, rispettivamente, fondatore e key manager della società emiratina.La struttura societaria e la governance della Società - precisa una nota dell'azienda napoletana - saranno adeguate a riflettere l'assetto azionario concordato, nonché la previstain una(PJSC) negli Emirati Arabi Uniti, per consentirne la(“ADX”) attraverso un'offerta pubblica iniziale (“IPO”).Tale trasformazione in una PJSC, prevede che lae potrebbero essere identificati o introdotti ulteriori azionisti, se necessario, per soddisfare iapplicabili alle PJSC.Ilper l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Unique Façade sarà determinato in via definitiva a valle delfinanziaria, legale, fiscale, commerciale e tecnica, in linea con quanto previsto dalla lettera di intenti sottoscritta tra le parti.Il corrispettivo sarà regolato mediante ilda parte di Nusco.Il perfezionamento dell’operazione è previsto, subordinatamente al completamento con esito positivo delle attività di due diligence e alla sottoscrizione degli accordi definitivi.Sulla base delle ultime informazioni economico-finanziarie disponibili, riferite all’ricavi pari a circa 2,3 milioni di euro, EBITDA di 310 mila euro, con il relativo margine al 13,7%, e un utile netto di 127 mila euro. La Posizione Finanziaria Netta era positiva (cassa) per circa 51 mila euro.L'operazione, spiega la società guidata da Guerino Luciano Vassalluzzo, mira a consolidare la leadership del Gruppo Nusco nel settore di, un mercato indove sono molto richieste le competenze manifatturiere, di design e innovazione maturate dalla società di Nola. L’acquisizione, inoltre,creando nuove opportunità di business sia negliche in. Un contributo importante verrà dalla recente incorporazione diL'operazione odierna porta a 2 il numero di società con sede all'estero rientranti nel Gruppo Nusco, dopo