Nusco sbarca negli Emirati Arabi Uniti acquisendo il controllo di Unique Facade

(Teleborsa) - Nusco
, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota di controllo pari al 51% di Unique Façade Aluminium Works
(“Unique Façade”), società con sede ad Abu Dhabi, Emirati Arabi, specializzata nella produzione di manufatti in alluminio, vetro, acciaio e acciaio inossidabile per clienti privati, architetti e appaltatori.
Al completamento dell'operazione, il restante 49% sarà detenuto da Mohammad Naimuddin Ahmed (39%)
e da Saeed Aldhaheri (10%)
, rispettivamente, fondatore e key manager della società emiratina.
La struttura societaria e la governance della Società - precisa una nota dell'azienda napoletana - saranno adeguate a riflettere l'assetto azionario concordato, nonché la prevista trasformazione
in una società per azioni pubblica
(PJSC) negli Emirati Arabi Uniti, per consentirne la futura quotazione alla Borsa di Abu Dhabi
(“ADX”) attraverso un'offerta pubblica iniziale (“IPO”).
Tale trasformazione in una PJSC, prevede che la base azionaria possa essere ampliata
e potrebbero essere identificati o introdotti ulteriori azionisti, se necessario, per soddisfare i requisiti legali e normativi
applicabili alle PJSC.
Il prezzo
per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Unique Façade sarà determinato in via definitiva a valle del completamento delle attività di due diligence
finanziaria, legale, fiscale, commerciale e tecnica, in linea con quanto previsto dalla lettera di intenti sottoscritta tra le parti.
Il corrispettivo sarà regolato mediante il conferimento e/o la cessione di asset tangibili e intangibili
da parte di Nusco.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2026
, subordinatamente al completamento con esito positivo delle attività di due diligence e alla sottoscrizione degli accordi definitivi.
Sulla base delle ultime informazioni economico-finanziarie disponibili, riferite all’esercizio 2024, Unique Façade ha registrato
ricavi pari a circa 2,3 milioni di euro, EBITDA di 310 mila euro, con il relativo margine al 13,7%, e un utile netto di 127 mila euro. La Posizione Finanziaria Netta era positiva (cassa) per circa 51 mila euro.
L'operazione, spiega la società guidata da Guerino Luciano Vassalluzzo, mira a consolidare la leadership del Gruppo Nusco nel settore di infissi, porte e manufatti per le costruzioni in Medio Oriente
, un mercato in fortissima espansione
dove sono molto richieste le competenze manifatturiere, di design e innovazione maturate dalla società di Nola. L’acquisizione, inoltre, integrerà la filiera produttiva
creando nuove opportunità di business sia negli Emirati Arabi
che in Italia
. Un contributo importante verrà dalla recente incorporazione di Nusco Immobili Industriali
.
L'operazione odierna porta a 2 il numero di società con sede all'estero rientranti nel Gruppo Nusco, dopo Pinum attiva in Romania
.