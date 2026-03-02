Credem vara Piano neutralità climatica al 2050

Credem

(Teleborsa) - Illancia la sua sfida per la decarbonizzazione attraverso unorganico che punta ad. La strategia però non si limita a definite target ambientali, ma, legandola anche allafinanziaria del 2026 e alle politiche diaziendale.La strutturazione del Piano ha incluso la definizione di strategie idonee a consentire una(riconducibili a veicoli aziendali e riscaldamento)(inerenti i portafogli) a net zero al 2050 e allineate agli obiettivi scientifici definiti dagli Accordi di Parigi. Con riferimento allo, è stata pianificata: la progressivaverso soluzioni elettrificate (ibride o elettriche) con un target di azzeramento della componente termica dal 2033 e crescita della componente elettrica al 100% del totale nel 2050; la progressivaelettriche. Con riferimento allo, i target di riduzione prevedono unaper il settore Power eal 2030 e rispettivamente del 100% e 69% al 2040 rispetto all’anno base (2023).È stato pertanto definito unche tiene conto di molteplici(tra cui presenza di un Piano di Transizione;riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio; rilevanza delle esposizioni creditizie- fatturato) e che sarà declinato nel corso del 2026.Per garantire l’effettivadel Gruppo sono state implementate: lericonducibili a tutto il personale più rilevante e agli Amministratori Esecutivi; le norme didi Gruppo; la, che ha quantificato e recepito i costi e gli investimenti previsti nel budget 2026 per supportare il Piano.Il piano è soggetto a un processo di revisione/eventuale implementazione annuale, in coerenza con il processo di pianificazione strategica del Gruppo."Abbiamo pianificato gli obiettivi climatici considerando l’interconnessione tra il nostro modello di business, la nostra politica di credito e finanziamento e la pianificazione della transizione da parte dei partecipanti dell’economia reale, ovvero ciò che deve accadere per raggiungere un determinato obiettivo di decarbonizzazione per un settore specifico", ha dichiarato, Presidente di Credem.