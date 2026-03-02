Credem vara Piano neutralità climatica al 2050

(Teleborsa) - Il Gruppo Credem
lancia la sua sfida per la decarbonizzazione attraverso un Piano di Transizione
organico che punta ad azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050
. La strategia però non si limita a definite target ambientali, ma integra la sostenibilità nel cuore del modello di business
, legandola anche alla pianificazione
finanziaria del 2026 e alle politiche di remunerazione del vertice
aziendale.
La strutturazione del Piano ha incluso la definizione di strategie idonee a consentire una riduzione delle emissioni Scope 1
(riconducibili a veicoli aziendali e riscaldamento) e Scope 3
(inerenti i portafogli) a net zero al 2050 e allineate agli obiettivi scientifici definiti dagli Accordi di Parigi. Con riferimento allo Scope 1
, è stata pianificata: la progressiva transizione della flotta auto aziendale
verso soluzioni elettrificate (ibride o elettriche) con un target di azzeramento della componente termica dal 2033 e crescita della componente elettrica al 100% del totale nel 2050; la progressiva sostituzione degli impianti termici a gas con pompe di calore
elettriche. Con riferimento allo Scope 3
, i target di riduzione prevedono una riduzione del 76% dell’intensità emissiva ponderata delle imprese clienti in portafoglio
per il settore Power e del 25% per il settore Oil&Gas
al 2030 e rispettivamente del 100% e 69% al 2040 rispetto all’anno base (2023).
È stato pertanto definito un modello di "Engagement Strategy"
che tiene conto di molteplici caratteristiche delle imprese clienti
(tra cui presenza di un Piano di Transizione;riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio; rilevanza delle esposizioni creditizie- fatturato) e che sarà declinato nel corso del 2026.
Per garantire l’effettiva integrazione del Piano nel modello di business
del Gruppo sono state implementate: le politiche di remunerazione
riconducibili a tutto il personale più rilevante e agli Amministratori Esecutivi; le norme di funzionamento del Comitato Sostenibilità e del Comitato Rischi e Sostenibilità
di Gruppo; la pianificazione finanziaria
, che ha quantificato e recepito i costi e gli investimenti previsti nel budget 2026 per supportare il Piano.
Il piano è soggetto a un processo di revisione/eventuale implementazione annuale, in coerenza con il processo di pianificazione strategica del Gruppo.
"Abbiamo pianificato gli obiettivi climatici considerando l’interconnessione tra il nostro modello di business, la nostra politica di credito e finanziamento e la pianificazione della transizione da parte dei partecipanti dell’economia reale, ovvero ciò che deve accadere per raggiungere un determinato obiettivo di decarbonizzazione per un settore specifico", ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata
, Presidente di Credem.